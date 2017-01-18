МЧС РФ в 2016 году спасло 230 тысяч человек

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) за прошедший год спасло жизни почти 230 тысяч человек, информирует utro.ru.

Число людей, спасенных в 2016 году при чрезвычайных ситуациях, составило в России почти 230 тысяч. Такие данные сообщил 17 января директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин.

Представитель ведомства добавил, что более 226,8 тысяч человек были спасены при пожарах, авариях и катастрофах. При чрезвычайных ситуациях удалось спасти более 38,5 тысячи человек, что практически в четыре раза превышает тот же показатель за 2015 год.

Лутошкин также рассказал, что в завершившемся году число техногенных пожаров уменьшилось на 5,3%, а конкретно – со 140,4 тысячи в 2015 году до 133 тысяч в 2016 года. Также в прошедшем году уменьшилось количество погибших при пожарах и при происшествиях на водных объектах.