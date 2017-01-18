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Штрафы для наносящих вред экологии компаниям вырастут в 100 раз

Штрафы для наносящих вред экологии компаниям вырастут в 100 раз
Начиная с 2019 года
час назад
Экология | Россия
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Фото: 360tv.ru

Штрафы для компаний, которые не будут снижать экологический ущерб от своей деятельности, будут увеличены в сто раз, информирует utro.ru.

Начиная с 2019 года, штрафы для предприятий, которые не станут модернизировать производство для уменьшения экологического вреда, будут увеличены до ста раз. Об этом 17 января заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

Иванов рассказал, что большинство крупных российских компаний и так не нуждаются в дополнительной мотивации. Они сами начинают модернизацию производства, уменьшая экологический ущерб, поскольку в противном случае у них не будет расти производительность труда, а выпускаемая ими продукция перестанет выдерживать конкуренцию на рынке. В случае, если такие компании не станут вкладывать средства в современные технологии, они сделают хуже сами себе, подчеркнул специальный представитель президента.

 
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