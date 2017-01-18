Жириновский хочет депортировать из Москвы автохулиганов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил за хулиганство на дорогах забирать у нарушителей автомобили и высылать их на пять лет за пределы Москвы, пишет utro.ru.

Глава партии российских либерал-демократов внес предложение о новом наказании для водителей, нарушающих правила дорожного движения. Помимо конфискации у них машин, Владимир Жириновский хочет депортировать нарушителей за пределы российской столицы сроком на пять лет.

Причиной появления идеи лидер ЛДПР называет последние громкие дела с автохулиганами, на которых не воздействуют обычные в этих случаях методы: конфискация водительских прав, автомобилей, а также административные штрафы и аресты. По мнению депутата, удаление недобросовестных водителей из Москвы, напротив, станет для них пугающим наказанием.