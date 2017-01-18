В Красноярске из морга исчез труп пенсионерки

Когда родственница усопшей обратилась в регистратуру морга, чтобы забрать и захоронить тело, сотрудники учреждения обнаружили, что его нет на месте

В морге Красноярска обнаружили пропажу тела 88-летней горожанки, информирует utro.ru.

Тело умершей жительницы Красноярска было принято в отдел экспертизы одного из городских моргов 6 декабря прошедшего года. Как выяснили следователи ГСУ СК РФ по региону, после вскрытия санитар отвез останки пенсионерки в холодильную камеру на цокольном этаже.

Когда родственница усопшей обратилась в регистратуру морга, чтобы забрать и захоронить тело, сотрудники учреждения обнаружили, что его нет на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Обстоятельства преступления и причастность к нему работников морга выясняет следствие. Сотрудники заведения проходят проверку на полиграфе.

На данный момент две основные версии следствия – это версия о случайном захоронении тела и о его намеренном похищении.

