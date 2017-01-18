В Бийске двое погибли от взрыва на химзаводе

Количество жертв от взрыва на Бийском олеумном заводе выросло до двух, информирует utro.ru.
Число погибших при взрыве на территории Бийского олеумного завода выросло – в больнице умер уже второй из четырех пострадавших.
Взрыв произошел 17 января на территории ФКП «Бийский олеумный завод» в момент, когда рабочие демонтировали конструкции. Ранены и отправлены в больницу оказались четыре человека.
По факту инцидента начато уголовное дело.
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