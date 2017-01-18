В Бийске двое погибли от взрыва на химзаводе

Количество жертв от взрыва на Бийском олеумном заводе выросло до двух, информирует utro.ru.

Число погибших при взрыве на территории Бийского олеумного завода выросло – в больнице умер уже второй из четырех пострадавших.

Взрыв произошел 17 января на территории ФКП «Бийский олеумный завод» в момент, когда рабочие демонтировали конструкции. Ранены и отправлены в больницу оказались четыре человека.

По факту инцидента начато уголовное дело.