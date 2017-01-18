В Москве мигрантам покажут комиксы о правилах поведения

Специально для приезжих в Москве будут распространять комиксы о правилах поведения. Иллюстрации к брошюре выполняли заслуженные художники России, а её выпуск обошелся бюджету города в семь миллионов рублей, пишет utro.ru.

В комиксах о нормах поведения в столице России главными персонажами стали герои русских народных сказок и исторические личности, которые показывают достопримечательности города, помогают преодолеть языковой барьер и разъясняют приезжим их права и обязанности. Герои дают мигрантам и полезные советы о том, как вести себя в людных местах и при общении с местными жителями.

Проверить свои знания гости столицы смогут с помощью тестов. В частности, в них разбирают распространенные ситуации и наиболее часто встречающиеся ошибки, например, при оформлении документов.

Иллюстрированную методичку «О правилах поведения мигранта в городе Москве» заказал московский департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма. Целями ее выпуска департамент назвал поддержание положительного имиджа столицы и реализацию программы по интеграции и адаптации иностранных рабочих мигрантов в российское общество. Также по замыслу авторов брошюра снизит напряженность среди москвичей и внутри среды мигрантов.

Выпуск методички взяла на себя Региональная общественная организация «Поддержка трудящихся мигрантов Москвы», оценившая свои услуги в семь миллионов рублей. Стостраничная брошюра с иллюстрациями вышла тиражом в 50 тысяч экземпляров на русском языке.

Информацию для брошюры разрабатывали специалисты по правам мигрантов, в том числе выходцы из стран ближнего зарубежья. Текст адаптировали для иностранцев преподаватели центров, тестирующих мигрантов на знание русского языка. Иллюстрации выполнили заслуженные художники России.

