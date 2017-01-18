Минздрав РФ компьютеризирует врачам рабочие места

Минздрав России планирует информатизировать 98% рабочих мест врачей, пишет utro.ru.

Минздрав РФ намерен к 2018 году снабдить компьютерами 98% рабочих мест врачей. Соответствующее заявление на Гайдаровском форуме сделала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Министр пояснила, что на сегодняшний день компьютеризовано около 457 тысяч рабочих мест врачей, что составляет 65% от запланированного общего количества.

Скворцова подчеркнула, что компьютеризация чрезвычайно важна для медиков, поскольку позволяет им использовать все доступные информационные медицинские базы данных, а также системы клинических руководств по основным известным заболеваниям человека, которая является простой системой для быстрой помощи врачам в принятии профессиональных решений.