"Уралвагонзавод" снабдили госгарантиями на 25,7 млрд рублей

Корпорация “Уралвагонзавод” получила 25,7 миллиардов рублей госгарантий, информирует utro.ru. Корпорацию “Уралвагонзавод” снабдили государственными гарантиями общей стоимостью в 25,7 миллиардов рублей. С помощью этих средств компания сможет рефинансировать текущую кредитную задолженность головного предприятия и дочерних компаний, в частности - АО "Уралтрансмаш" и ООО "ЧТЗ-Уралтрак".

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