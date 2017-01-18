В Чукотском АО во льдах застряли 2 сухогруза и 2 ледокола

В том месте, где находятся суда, толщина льда превышает один метр

На Чукотке в тяжёлых льдах застряли два сухогруза Росморпорта под названием "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск", а также ледоколы "Капитан Драницын" и "Адмирал Макаров". Об этом пишет utro.ru.

В том месте, где находятся суда, толщина льда превышает один метр. Обстановку контролирует правительство Чукотки и местное МЧС. Сухогрузы и ледоколы будут выведены с помощью вертолёта, который планирует совершить ледовую разведку территории и собрать данные о том, каким образом лучше двигаться судам.

Сухогрузы в январе прошли по Северному морскому пути, который связывает Архангельск и Чукотку, чтобы доставить материалы, необходимые для постройки плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов". Станция будет возведена на Чукотке в следующем году.

Это первый случай со времён Советского Союза, когда сухогрузы в январе прошли по этому маршруту.