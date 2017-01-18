Самолёт Владимира Путина нуждается в ремонте

Самолёту Ил-96-300, который перевозит президента России Владимира Путина, необходим ремонт. Тендер на проведение ремонтных работ появился на портале госзакупок. Об этом пишет utro.ru. На обшивке самолёта Ил-96-300, в котором летает глава России, появились вмятины. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ремонт воздушного судна никак не отразится на графике лидера страны, поскольку для осуществления перевозок имеется достаточно резервных самолётов.

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