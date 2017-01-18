В Ростове столкнулись 7 автомобилей

В Ростове-на-Дону по вине пьяного водителя произошла массовая авария, в которой участвовали семь автомобилей. Два человека получили травмы. Об этом пишет utro.ru.

Нетрезвый мужчина за рулём Mitsubishi АSX врезался в ВАЗ-21099. После столкновения обе машины влетели в другие автомобили, которые были припаркованы на обочине дороги. Всего участниками ДТП стали семь автомобилей. Женщина и ребёнок, находившиеся в салоне Mitsubishi АSX, доставлены в больницу с травмами.

