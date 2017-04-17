Президент Путин рассказал о доходах за 2016 год

По данным за 2016 год, доход Президента России Владимира Путина составил 8 миллионов 858 тысяч 432 рублей

Президент России Владимир Путин в прошлом году заработал меньше, чем в 2015 году, пишет utro.ru.

По данным за 2016 год, доход Президента России Владимира Путина составил 8 миллионов 858 тысяч 432 рублей, что на 33 тысячи рублей меньше, чем был его годовой доход в 2015 году. В среднем в месяц в 2016 году президент России получал по 738 тысяч рублей, а в 2015 году – по 741 тысяче рублей.

В собственность Путина оформлен земельный участок на полторы тысячи квадратных метров, квартира в 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров, а в пользовании квартира в 153,7 квадратных метра и гаражное место, по площади аналогичное личному гаражу.

Помимо этого, в собственности Путина – два раритетных автомобиля «Волга» ГАЗ М21, а также «Нива» и прицеп «Скиф».