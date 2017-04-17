Посол Таиланда попал в больницу под Тверью

Посла Таиланда срочно сняли с поезда «Сапсан» и госпитализирован в тверскую больницу, пишет utro.ru.

Чрезвычайному и полномочному послу Королевства Таиланд в России стало плохо на Ленинградском вокзале в Москве. 49-летний дипломат упал в обморок на платформе, однако настоял на поездке в Санкт-Петербург. Начальник поезда «Сапсан» долго не хотел пускать пассажира в поезд, однако посол торопился на встречу со студентами Петербургского университета.

Медики тверской больницы диагностировали у дипломата высокое давление и гематомы головы, появившиеся в результате падения на платформе вокзала. В Боткинскую больницу Москвы посла перевезли вертолетом.