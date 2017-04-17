Каждый десятый россиянин встретит Пасху в храме

ВЦИОМ рассказал об отношении жителей России к празднику Пасхи, пишет utro.ru.

46% опрошенных встретят Пасху в гостях, еще 9% придут на службу в храм. 52% граждан приготовят куличи, пасхи и покрасят яйца, 26% затем освятят их в храме. Не будут праздновать Пасху 13% россиян.

69% россиян не соблюдали поста, тогда как постились рекордных 26% граждан страны. 23% опрошенных назвали пост духовным очищением, 17% связали его с ограничениями в пище, 10% - с общим очищением организма, 7% - с воздержанием от излишеств, 6% - с приближением к Богу и столько же – со временем воздержания от плохих мыслей. 4% россиян связали время поста с посещением храмов.