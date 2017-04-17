Госдума РФ поможет малому бизнесу

В частности, на него могут распространить патентную систему налогообложения

Для малого бизнеса в России могут ввести систему «одного окна» и упростить налогообложение, пишет utro.ru.

Глава комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал о планах, которые могут облегчить жизнь малому бизнесу. В частности, на него могут распространить патентную систему налогообложения.

Рабочая группа также предлагает ввести режим «одного окна» для сдачи отчетности предпринимателями. Это не только упростит администрирование малого и среднего бизнеса, но и сократит его отчетность.

При благоприятном стечении обстоятельств законодательные и нормативные акты могут быть приняты уже в текущем году.