Россия может возобновить меморандум с США по Сирии

Если Вашингтон не будет совершать непредсказуемых действий в Сирии, то Россия может возобновить меморандум с США о безопасном небе. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Ранее Пескову был задан вопрос: при каких условиях Россия возобновит меморандум с США о безопасном небе над Сирией?
После того, как США разбомбили сирийскую авиабазу, принадлежащую войскам Асада, Россия приостановила действие меморандума, который предполагал взаимодействие ВКС РФ и ВВС США для предотвращения инцидентов в небе над Сирией.
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