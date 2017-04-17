Россия может возобновить меморандум с США по Сирии

Если Вашингтон не будет совершать непредсказуемых действий в Сирии, то Россия может возобновить меморандум с США о безопасном небе. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее Пескову был задан вопрос: при каких условиях Россия возобновит меморандум с США о безопасном небе над Сирией?

После того, как США разбомбили сирийскую авиабазу, принадлежащую войскам Асада, Россия приостановила действие меморандума, который предполагал взаимодействие ВКС РФ и ВВС США для предотвращения инцидентов в небе над Сирией.

