В РФ пытались ввезти турецкие помидоры под видом белорусских грибов

В Псковской области работники Россельхознадзора не допустили ввоз на территорию РФ турецких помидоров. Санкционные томаты перевозились под видом белорусских соленых грибов. Об этом пишет utro.ru.

Грузовой автомобиль, перевозивший 20 тонн санкционных помидоров, был задержан на одном из пограничных контрольных пунктов Псковской области. Судя по документам, водитель вез соленые грибы из Беларуси.

В ходе осмотра грузовика выяснилось, что дальнобойщик перевозил выращенные в Турции помидоры. Скорее всего, груз будет арестован и уничтожен. В РФ действует ограничение на ввоз томатов и других овощей и фруктов из Турции.