В Москве мужчина ушел под лед во время спасения собаки

Москвич чуть не утонул, пытаясь спасти своего пса, тонущего в пруду, пишет 16 марта телеканал «360».
Молодой человек выгуливал своего ротвейлера на пруду неподалеку от 5-го Войковского проезда в Москве. Когда он скомандовал псу принести брошенную палку, тот провалился под тонкий лед.
Пытаясь спасти собаку, мужчина сам упал в полынью, откуда его спасли патрулировавшие район сотрудники Росгвардии.
Молодому человеку оказывают медицинскую помощь. Источник сообщает, что спасти собаку не удалось – пес умер в результате переохлаждения.
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