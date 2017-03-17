В Москве мужчина ушел под лед во время спасения собаки

Спасти собаку не удалось – пес умер в результате переохлаждения

Москвич чуть не утонул, пытаясь спасти своего пса, тонущего в пруду, пишет 16 марта телеканал «360».

Молодой человек выгуливал своего ротвейлера на пруду неподалеку от 5-го Войковского проезда в Москве. Когда он скомандовал псу принести брошенную палку, тот провалился под тонкий лед.

Пытаясь спасти собаку, мужчина сам упал в полынью, откуда его спасли патрулировавшие район сотрудники Росгвардии.

Молодому человеку оказывают медицинскую помощь. Источник сообщает, что спасти собаку не удалось – пес умер в результате переохлаждения.