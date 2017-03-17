В Свердловской области учат духовной безопасности

Образовательный курс «Основы духовной безопасности» появился в вузах Свердловской области, пишет 16 марта utro.ru. В правительстве области рассказали, что программа разработана преподавателями Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Ее цель – борьба с влиянием экстремистских течений и тоталитарных сект. Курс затрагивает темы нравственных идеалов, религиозного и политического экстремизма и сектантства, рассказывает о приемах деструктивных организаций и объединений и длится 6-8 лекционных часов. Программу одобрили чиновники регионального Министерства общего и профессионального образования.

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