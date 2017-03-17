В Подмосковье микроавтобус Citroen столкнулся с Lada Priora

В Шаховском районе Подмосковья столкновение микроавтобуса Citroen и автомобиля Lada Priora привело к гибели двух человек. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на видеозапись последствий аварии.
После ДТП отечественный автомобиль загорелся. Судя по кадрам, вовремя потушить легковушку не удалось, и она полностью сгорела. Оба транспортных средства улетели в кювет. В результате аварии два человека погибли, еще 10 получили травмы разной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности инцидента, в том числе причины ДТП.
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