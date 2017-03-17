Компания ЛУКОЙЛ отсудила у Сбербанка более 500 млн рублей

В Астрахани суд обязал Сбербанк выплатить компании "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" больше полумиллиарда рублей. Об этом пишет utro.ru.

"Дочка" ЛУКОЙЛа подала в суд на Сбербанк из-за расторжения договора, в соответствии с которым судостроительная верфь "Красные баррикады" должна была возвести жилой модуль на платформе. ЛУКОЙЛ передал верфи средства на возведение объекта под гарантии Сбербанка.

Однако судостроительный завод не выполнил условия договора, контракт был расторгнут, а "дочка" ЛУКОЙЛА подала иск против банка, который был полностью удовлетворен: ответчик заплатил около 540 миллионов рублей. Не исключено, что в ближайшее время Сбербанку вновь придется заплатить, поскольку общая сумма исков превышает один миллиард рублей.