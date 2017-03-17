В Ярославле человек провалился под землю на остановке

На одной из остановок Ярославля под ногами мужчины разошелся асфальт, куда и провалился потерпевший. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на видеозапись происшествия.

Когда 51-летний житель Ярославля подошел к остановке, то асфальт под его ногами неожиданно разверзся, и мужчина провалился под землю. Инцидент случился по причине размыва грунта. Очевидцы происходящего вызвали сотрудников правопорядка, которые помогли пострадавшему вылезти из ямы. Мужчина был доставлен в больницу с травмами.

В настоящее время коммунальные службы города пытаются устранить последствия размыва грунта и не допустить аналогичных инцидентов в этом месте.