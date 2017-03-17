В Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус

В Ленинградской области неподалеку от российско-финской границы перевернулся автобус с туристами. В аварии погибли три пассажира. Об этом пишет utro.ru.

Автобус перевозил 32 пассажира, трое из которых погибли в результате аварии, произошедшей рядом с поселком Михайловское. Еще 20 человек получили травмы разной степени тяжести. Причиной опрокидывания транспортного средства стал гололед на дороге.

Участок дороги, на котором произошло ДТП, находится в аренде у Финляндии. Остается неизвестным, кто был в автобусе: граждане России или Финляндии. В спасательных работах участвуют три российских вертолета, которые эвакуируют пострадавших.