Под Тюменью горел частный дом

В Тюменской области специалисты МЧС тушили возгорание жилого дома, информирует 16 марта megatyumen.ru.
Вечером 15 марта в одной из жилых построек в городе Ялуторовска Тюменской области произошло возгорание.
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что спасатели прибыли на место пожара уже через несколько минут после получения тревожного сообщения. На месте работали восемь пожарных и две единицы спецтехники.
Огонь удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Пострадавших в происшествии нет.
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