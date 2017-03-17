Под Тюменью горел частный дом

Пострадавших в происшествии нет

В Тюменской области специалисты МЧС тушили возгорание жилого дома, информирует 16 марта megatyumen.ru.

Вечером 15 марта в одной из жилых построек в городе Ялуторовска Тюменской области произошло возгорание.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что спасатели прибыли на место пожара уже через несколько минут после получения тревожного сообщения. На месте работали восемь пожарных и две единицы спецтехники.

Огонь удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Пострадавших в происшествии нет.