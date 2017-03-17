В Тюмени автобус попал в ДТП из-за гонок

Кондуктор тюменского автобуса сломала предплечье из-за «гонки», информирует 16 марта портал megatyumen.ru. 14 марта около одиннадцати часов вечера в Тюмени произошла авария с участием автобуса «ЛИАЗ». По предварительной информации, водитель общественного транспорта 14 маршрута превысил безопасную скорость. В результате на улице 30 лет Победы, неподалеку от развязки с улицей Пермякова, 52-летняя кондуктор автобуса упала и получила серьезную травму. По данным областной Госавтоинспекции, у женщины сломано предплечье.

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