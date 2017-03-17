В парке Тюмени из трубы льются нечистоты

Тюменские активисты пожаловались на постоянную проблему со сливом нечистот в парке Гагарина, пишет megatyumen.ru 16 марта.

В парке Гагарина в Тюмени образовалась свалка, откуда в лесополосу сливаются нечистоты. Активисты Общероссийского народного фронта направили жалобы в департамент недропользования и Росприроднадзор, где в ответ сослались на аварию в системе канализации.

Однако жители областного центра отметили, что свалка скапливается возле детских горок, а слив нечистот носит постоянный характер. Общественники, недовольные реакцией ведомств, обратились в Тюменскую межрайонную природоохранную прокуратуру.