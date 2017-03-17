Псковские таможенники не пустили в Эстонию тульский самовар

Ценность обнаружили в картонной коробке на таможенном посту Куничина Гора при осмотре легкового автомобиля

В Пскове таможенные эксперты пресекли вывоз в Эстонию тульского самовара, относящегося к категории культурных ценностей, пишет utro.ru 16 марта.

В Северо-Западном таможенном управлении сообщили, что самовар был изготовлен на фабрике Василия Кондратьевича Горнина в Туле в конце ХIX - начале ХХ века.

Ценность обнаружили в картонной коробке на таможенном посту Куничина Гора при осмотре легкового автомобиля. По словам владельца, он приобрел его в сувенирной лавке в Псковской области.

Согласно постановлению суда, самовар подпал под действие закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей» и был конфискован.