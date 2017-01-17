Владимир Путин утвердил основы госполитики регионального развития РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики регионального развития страны до 2025 года. Об этом пишет utro.ru. В документе содержатся принципы, цели, задачи и механизмы осуществления госполитики в указанной сфере. Реализация документа приведёт к сокращению различий в уровне и качестве жизни россиян в разных субъектах РФ, городах и сёлах.

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