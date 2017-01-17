Кабмин РФ ввёл запрет на госзакупки иностранных товаров для обороны

Исключение возможно лишь в тех случаях, когда требуемых товаров и услуг нет

Кабинет министров РФ ввёл запрет на госзакупки зарубежных товаров, а также на участие иностранцев в работах, имеющих отношение к обороне и безопасности страны. Об этом пишет utro.ru.

Исключение возможно лишь в тех случаях, когда требуемых товаров и услуг нет в странах Евразийского экономического сообщества. На Минпромторг возложена функция выдачи заключений с подтверждением об отсутствии в РФ производства необходимых товаров.

