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Кабмин РФ ввёл запрет на госзакупки иностранных товаров для обороны

Кабмин РФ ввёл запрет на госзакупки иностранных товаров для обороны
Исключение возможно лишь в тех случаях, когда требуемых товаров и услуг нет
полчаса назад
Общество | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Кабинет министров РФ ввёл запрет на госзакупки зарубежных товаров, а также на участие иностранцев в работах, имеющих отношение к обороне и безопасности страны. Об этом пишет utro.ru.

Исключение возможно лишь в тех случаях, когда требуемых товаров и услуг нет в странах Евразийского экономического сообщества. На Минпромторг возложена функция выдачи заключений с подтверждением об отсутствии в РФ производства необходимых товаров.
 

 
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