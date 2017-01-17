В Баренцевом море произошло ЧП с российским траулером

У российского траулера "Жемчужина" не работает винт, на который намотались рыболовные сети. На борту судна находится 31 моряк. В море бушует шторм пятибалльной силы. Об этом пишет utro.ru.

К траулеру плывёт спасательное судно "Мурманрыба", чтобы оказать помощь "Жемчужине". С траулером держится связь. Все матросы целы и невредимы. На борту есть всё необходимое до прибытия спасательного судна, которое запланировано на вечер 16 января.

В планах спасателей взять траулер на буксир и привезти его в порт города Мурманск, докуда. Двум судам предстоит пройти 350 миль.