В Баренцевом море произошло ЧП с российским траулером

У российского траулера "Жемчужина" не работает винт, на который намотались рыболовные сети. На борту судна находится 31 моряк. В море бушует шторм пятибалльной силы. Об этом пишет utro.ru.
К траулеру плывёт спасательное судно "Мурманрыба", чтобы оказать помощь "Жемчужине". С траулером держится связь. Все матросы целы и невредимы. На борту есть всё необходимое до прибытия спасательного судна, которое запланировано на вечер 16 января.
В планах спасателей взять траулер на буксир и привезти его в порт города Мурманск, докуда. Двум судам предстоит пройти 350 миль.
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