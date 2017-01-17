Госдума РФ может ратифицировать "Турецкий поток"

В октябре минувшего года соглашение по газопроводу "Турецкий поток" было подписано в столице Турции

В российском парламенте 20 января могут рассмотреть вопрос, касающийся ратификации российско-турецкого соглашения по газопроводу "Турецкий поток". Об этом пишет utro.ru.

В октябре минувшего года соглашение по газопроводу "Турецкий поток" было подписано в столице Турции. 19 декабря оно было внесено на ратификацию в Госдуму.

В соответствии с планом проекта предполагается построить газопровод, который пройдёт 910 километров по дну Чёрного моря до Турции и выйдет границе с Грецией. Протяжённость газопровода по суше - 180 километров. Проект обойдётся в 11,4 миллиарда евро.