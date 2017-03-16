Сергей Катырин: институты развития бизнеса нужно вывести "из тени"

Значительная часть предпринимателей в России не в курсе, чем занимаются 36 институтов развития, призванных помогать бизнесу. Об этом на Форму институтов развития в Москве накануне заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Из госбюджета таким институтам каждый год выделяется до 450 миллиардов рублей.

Торгово-промышленная палата недавно провела опрос, в ходе которого выяснилось: только 5 % предпринимателей пользуются услугами институтов развития бизнеса. Большинство деловых людей не знают о работе таких учреждений. По мнению экспертов, первым делом необходимо предоставить информацию об институтах: объяснить, чем они занимаются, каким образом с ними могут установить контакты бизнесмены.

«Необходимо провести ревизию институтов развития, чтобы уяснить – на какую поддержку могут рассчитывать предприниматели, – считает Сергей Катырин. – Если в РФ 36 подобных структур, а мы знаем в лучшем случае лишь о половине из них, то, очевидно, есть смысл подумать, зачем существуют остальные. И это положение мы включили в перечень предложений предпринимательского сообщества в Комплексный план действий правительства Российской Федерации на 2017 – 2025 годы».

Представители ТПП убеждены, что нужно активнее привлекать к работе в руководящих структурах институтов развития представителей бизнес-сообществ. Это позволит изучить их работу изнутри, и сделать процесс интеграции с реальным бизнесом более эффективным, уверен президент Торгово-промышленной палаты. Подобные формы взаимодействия, например, с Фондом развития промышленности есть в портфолио ТПП России. В активе почти 200 реально работающих на развитие предпринимательства проектов.