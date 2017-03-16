Gelandewagen в Москве ездил по тротуару

Видеоролик, где Mercedes Gelandewagen едет по пешеходной зоне в Москве, проверит столичная Госавтоинспекция, пишет телеканал «360» 15 марта.
Сотрудники московской ГИБДД изучают видеоролик, на котором Mercedes Gelandewagen едет по тротуару. Предположительно, он был снят в районе Болотной площади.
На записи видно, как иномарка объезжает пробку по пешеходной зоне. Возможно, видео было сделано около полугода назад – в кадре виден зеленый газон.
В Госавтоинспекции рассказали, что проверке подвергаются все видеозаписи, на которых видны нарушения правил дорожного движения в Москве.
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