Gelandewagen в Москве ездил по тротуару

Видеоролик, где Mercedes Gelandewagen едет по пешеходной зоне в Москве, проверит столичная Госавтоинспекция, пишет телеканал «360» 15 марта.

Сотрудники московской ГИБДД изучают видеоролик, на котором Mercedes Gelandewagen едет по тротуару. Предположительно, он был снят в районе Болотной площади.

На записи видно, как иномарка объезжает пробку по пешеходной зоне. Возможно, видео было сделано около полугода назад – в кадре виден зеленый газон.

В Госавтоинспекции рассказали, что проверке подвергаются все видеозаписи, на которых видны нарушения правил дорожного движения в Москве.