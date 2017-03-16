В Петербурге суд приговорил растлителя к 14 годам колонии

В течение месяца он развращал свою 10-летнюю падчерицу

В Петербурге 14 лет колонии получил мужчина, в течение месяца развращавший 10-летнюю девочку, которая приходилась ему падчерицей. Об этом пишет телеканал «360».

По версии следствия, весной 2016 года мужчина не раз принуждал малолетнюю дочь своей жены к интимным действиям, а также сам совершал их в отношении падчерицы. Преступные деяния совершались в автомобиле.

Мужчина был задержан после того, как родственники девочки узнали о происходящем. Суд приговорил 30-летнего обвиняемого к 14 годам колонии строгого режима.