В Москве перевернулся автомобиль Lexus

На одной из набережных Москвы автомобиль Lexus съехал с трассы и перевернулся. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на видеозапись последствий аварии.
Водитель автомобиля Lexus наехал на бордюр, не смог справиться с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
Очевидцы сообщают, что машина чуть не снесла ограждение, которое и спасло Lexus от падения в воду. В момент аварии в автомобиле находились водитель и два пассажира, которые получили незначительные травмы.
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