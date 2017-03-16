Македония ввела безвизовый режим с Россией

Граждане России смогут до 15 марта 2018 года посещать эту страну без визы

Власти Македонии объявили о том, что продлевают безвизовый режим для жителей РФ ровно на год. Об этом пишет megatyumen.ru.

Граждане России смогут до 15 марта 2018 года посещать бывшую республику Югославии, имея при себе лишь загранпаспорт и страховку. В соответствии с безвизовым режимом россияне могут находиться на территории балканской страны не больше 90 дней в каждом полугодии.