В Тюмени осужден интернет-мошенник

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Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на шесть месяцев
|Фото: megatyumen.ru
Житель Тюмени воспользовался сердобольностью знакомой предпринимательницы, которая перевела ему 40 тысяч рублей на лечение его больного ребенка, которого на самом деле не было. Об этом пишет megatyumen.ru.
Житель Тюмени написал в интернете знакомой предпринимательнице, что собирает деньги на лечение своего больного ребенка, которому необходима операция в Китае. Бизнесвумен перевела 21-летнему злоумышленнику 40 тысяч рублей, после чего мошенник удалился из соцсети и скрылся с деньгами.
Женщина проверила счет на лечение в КНР, который скинул ей мошенник. Оказалось, что счет был зарегистрирован совсем на другого ребенка.
Осознав, что она стала жертвой обмана, потерпевшая позвонила в полицию. Правоохранительные органы завели уголовное дело и начали расследование. Выяснилось, что злоумышленник придумал историю про своего больного ребенка с корыстной целью.
Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на шесть месяцев.