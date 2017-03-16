Импорт иностранного сыра в Россию сократился вдвое

Однако на столько же вырос ввоз сливочного масла и сухого молока

В марте текущего года в России импорта сыра из зарубежных стран сократился в два раза по сравнению с мартом 2016 года. Однако на столько же вырос ввоз сливочного масла и сухого молока. Об этом пишет megatyumen.ru со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В течение 2016 года производство сливочного масла в РФ сокращалось, а его стоимость росла. Что касается отечественного сыра, то объем его производства начал расти ещё в 2015 году.

По мнению экспертов, такая ситуация объясняется падением доходов россиян и ростом внутреннего производства.