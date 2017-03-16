В Тюмени столкнулся автобус и автомобиль Hyundai

На одной из улиц Тюмени неподалеку от торгового центра «Рентал» водитель автобуса врезался в автомобиль Hyundai. Пострадал один человек. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошел 14 марта. Авария произошла из-за того, что водитель автобуса нарушил безопасную дистанцию. В ДТП пострадала 37-летняя женщина, которая была за рулем Hyundai. Она была госпитализирована с травмой головы.

