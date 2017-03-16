В Тобольске врач устроил пожар для сокрытия убийства

Ранее он придушил свою мать подушкой и нанес пожилой женщине несколько ударов по шее

Врач ГБУЗ ТО Областная больница №3 Тобольска Станислав Борисов получил 13 лет лишения свободы за убийство собственной матери.

Тобольский городской суд приговорил врача Станислава Борисова к 13 годам колонии строгого режима, пишет 15 марта megatyumen.ru. 22 октября 2016 года в квартире микрорайона Иртышский он придушил свою мать подушкой и нанес пожилой женщине несколько ударов по шее.

Затем в квартире случилось возгорание, во время тушения которого пожарные и обнаружили труп. Экспертиза показала признаки прижизненных травм.

На суде обвиняемый своей вины не признал. Приговор был вынесен на основании показаний свидетелей и других доказательств.