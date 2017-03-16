Глава Крыма Сергей Аксенов: России нужна монархия

Аксенов: у России есть свои "традиционные православные ценности"

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что политический строй России нужно изменить на монархический. Об этом пишет utro.ru.

Как считает Аксенов, президентско-парламентская республика, которую сейчас представляет Россия, имеет ряд недостатков. В частности, при такой форме правления нет "единоначалия", но имеется "коллективная безответственность" и "вседозволенность", присущая демократии, отметил глава Крыма.

В условиях внешних вызовов нужно принимать жесткие меры, поэтому стране нужна монархия, а не демократия, заявил Аксенов и добавил, что у России есть свои "традиционные православные ценности", которым нужно следовать.