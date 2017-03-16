СК РФ нашел виновного в высокой зарплате гендиректора "Почты России"

На главу департамента оргразвития Минкомсвязи РФ Ирину Лаптеву заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на заявление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2014 году Лаптева назначила гендиректору ФГУП "Почта России" Дмитрию Страшнову завышенную в восемь раз заработную плату. В 2014-2015 годах директор департамент оргразвития Минкомсвязи РФ превысила свои должностные полномочия, перечислив Страшнову 46 миллионов рублей оклада и 82 миллиона рублей премии. Таким образом, за 2014 год гендиректор почтового оператора необоснованно получил почти 130 миллионов рублей.