Суд Москвы вынесет решение по делу футболиста и "автогонщика" Кокорина

Футболисту может грозить лишение водительского удостоверения на шесть месяцев и небольшой штраф

Суд Москвы 15 марта должен огласить приговор по административному делу футболисту "Зенита" Александра Кокорина за то, что тот ездил на автомобиле по встречной полосе. Об этом пишет utro.ru.

Сотрудники ДПС в конце февраля остановили автомобиль, который ехал по "встречке". За рулем машины был футболист Кокорин. На спортсмена заведено дело об административном правонарушении.

Футболисту может грозить лишение водительского удостоверения на шесть месяцев и небольшой штраф.

Кокорин, скандальные инциденты с участием которого не раз привлекали внимание прессы и общественности, зарабатывает в "Зените" 3,5 миллиона евро. Это больше, чем заработок футболиста Антуана Гризманна из "Атлетико" - лучшего бомбардира чемпионата Европы - 2016.