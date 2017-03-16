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Суд Москвы вынесет решение по делу футболиста и "автогонщика" Кокорина

Суд Москвы вынесет решение по делу футболиста и "автогонщика" Кокорина
Футболисту может грозить лишение водительского удостоверения на шесть месяцев и небольшой штраф
21 минуту назад
Происшествия | Россия
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Фото: 360tv.ru

Суд Москвы 15 марта должен огласить приговор по административному делу футболисту "Зенита" Александра Кокорина за то, что тот ездил на автомобиле по встречной полосе. Об этом пишет utro.ru.

Сотрудники ДПС в конце февраля остановили автомобиль, который ехал по "встречке". За рулем машины был футболист Кокорин. На спортсмена заведено дело об административном правонарушении.

Футболисту может грозить лишение водительского удостоверения на шесть месяцев и небольшой штраф.

Кокорин, скандальные инциденты с участием которого не раз привлекали внимание прессы и общественности, зарабатывает в "Зените" 3,5 миллиона евро. Это больше, чем заработок футболиста Антуана Гризманна из "Атлетико" - лучшего бомбардира чемпионата Европы - 2016.

 
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