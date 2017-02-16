Общественная палата РФ поможет родителям изъятых детей

В Общественной палате России разрабатывают систему бесплатной помощи родителям, дети которых были изъяты из семей при спорных обстоятельствах, информирует utro.ru.

С инициативой проработки механизма помощи родителям изъятых из семьи детей собирается выступить член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена. По его словам, этот вопрос требует к себе повышенного внимания. К решению проблемы адвокат предполагает привлечь психологов, юристов и прочих экспертов, которые сформируют рабочую группу на базе Комиссии ОП. Также Кучерена собирается объединить адвокатов, которые пожелают добровольно помочь в разработке системы.

Адвокат также отметил, что попечительские органы необходимо жестко контролировать, чтобы избежать неоднозначных правовых решений с их стороны. По его словам, органы опеки не всегда действуют адекватно. Ребенок – не вещь, и события детства будут иметь последствия в его взрослой жизни, уверен Кучерена. Поэтому он предлагает усилить роль Общественной палаты и ее контроль над процедурами изъятия детей из семьи и их передачи в государственные учреждения.

Он подчеркнул, что принцип «непричинения вреда» должен соблюдаться здесь в первую очередь, и даже «противоправное» добро – это еще не зло.