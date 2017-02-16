Матвиенко не надеется на быструю перезагрузку отношений между РФ и США

В настоящее время обе страны готовятся к встрече двух своих лидеров - Путина и Трампа.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что не нужно ожидать быстрого восстановления отношений между Россией и Соединёнными Штатами Америки, поскольку это будет длительный процесс. Об этом пишет utro.ru.

По словам спикера, Россия готова к восстановлению российско-американских отношений как в политической, так и в экономической сферах.

Матвиенко сказала, что в настоящее время обе страны готовятся к встрече двух своих лидеров - Владимира Путина и Дональда Трампа. Спикер выразила надежду, что повестка ожидаемой встречи окажется позитивной.