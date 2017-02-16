В Тюмени мужчина ранил ножом свою сожительницу

В Тюмени на почве бытовой ссоры, случившейся во время употребления спиртного, мужчина ударил ножом свою 51-летнюю сожительницу. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент случился 14 февраля. Во время застолья, в ходе которого мужчина и женщина пили алкогольные напитки, между парой произошёл конфликт. Тюменец выхватил нож и ударил женщину. Потерпевшая с проникающим ножевым ранением была госпитализирована.

На правонарушителя заведено уголовное дело. Тюменец может лишиться свободы на срок до десяти лет.