В Тюмени мужчина ранил ножом свою сожительницу

В Тюмени на почве бытовой ссоры, случившейся во время употребления спиртного, мужчина ударил ножом свою 51-летнюю сожительницу. Об этом пишет megatyumen.ru.
Инцидент случился 14 февраля. Во время застолья, в ходе которого мужчина и женщина пили алкогольные напитки, между парой произошёл конфликт. Тюменец выхватил нож и ударил женщину. Потерпевшая с проникающим ножевым ранением была госпитализирована.
На правонарушителя заведено уголовное дело. Тюменец может лишиться свободы на срок до десяти лет.
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