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В Тюменской области мужчина угнал автомобиль у спящего товарища

В Тюменской области мужчина угнал автомобиль у спящего товарища
Угонщику может грозить до пяти лет лишения свободы
13 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Житель села Каменка угнал у своего товарища автомобиль Renault, когда тот заснул после выпитого алкоголя. Об этом пишет megatyumen.ru.

Проснувшись, мужчина обнаружил пропажу автомобиля Renault и обратился в полицию. Сотрудники правопорядка нашли угонщика. Им оказался 28-летний молодой человек, вместе с которым хозяин машины распивал алкоголь. Выяснилось, что угон был совершён, когда владелец транспортного средства заснул.

На злоумышленника заведено уголовное дело. Угонщику может грозить до пяти лет лишения свободы.

 
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