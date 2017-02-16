В Тюменской области мужчина угнал автомобиль у спящего товарища

Угонщику может грозить до пяти лет лишения свободы

Житель села Каменка угнал у своего товарища автомобиль Renault, когда тот заснул после выпитого алкоголя. Об этом пишет megatyumen.ru.

Проснувшись, мужчина обнаружил пропажу автомобиля Renault и обратился в полицию. Сотрудники правопорядка нашли угонщика. Им оказался 28-летний молодой человек, вместе с которым хозяин машины распивал алкоголь. Выяснилось, что угон был совершён, когда владелец транспортного средства заснул.

На злоумышленника заведено уголовное дело. Угонщику может грозить до пяти лет лишения свободы.