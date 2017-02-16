В Уфе пожилую женщину растерзал леопард

В Уфе пожилая женщина получила серьёзные ранения от нападения животного. По утверждению потерпевшей, это был леопард. Об этом пишет megatyumen.ru.
В одну из больниц Уфы попала пожилая женщина со скальпированной раной головы и прокушенным плечом. Пострадавшая лежит в реанимационном отделении.
Когда потерпевшая была ещё в сознании, то сказала, что пострадала от нападения леопарда. Как отмечают врачи, раны на теле женщины не могли быть нанесены простой собакой. Повреждения свидетельствуют об укусах крупного хищного зверя.
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