Депутата Госдумы РФ Вороненкова объявили в федеральный розыск

Подозревают, что депутат является одним из соучастников в хищении здания компании ООО "ТОМА"

Следственный комитет России (СКР) объявил депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова в федеральный розыск, информирует utro.ru.

Подозревают, что депутат является одним из соучастников в хищении здания компании ООО «ТОМА», совершенного через преступный сговор против единственного учредителя фирмы Отари Кобахидзе. Подделав документы, злоумышленникам удалось вывести Кобахидзе из числа участников общества.

После совершения аферы Вороненков нашел покупателя для здания компании. В итоге здание было продано за 20 миллионов рублей, несмотря на то, что его рыночная стоимость составляет 127 миллионов рублей.

«Обналичивание» полученной суммы Вороненков организовал лично и распределил незаконно добытые деньги между собой и соучастниками. Это подтверждается их показаниями, а также рассказами потерпевшего и свидетелей. О том же говорят результаты обысков и заключения экспертов.

Как выяснили следователи, именно Денис Вороненков финансировал преступные действия, распределял задачи между другим соучастниками и контролировал ход незаконной смены руководителя ООО «ТОМА».

Против сбежавшего на территорию Украины депутата начато уголовное дело по статье о мошенничестве.