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В России долги по зарплате выросли до 3 млрд рублей

В России долги по зарплате выросли до 3 млрд рублей
В январе текущего года задолженность по зарплате выросла на 19 %
22 минуты назад
Экономика | Россия
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Фото: megatyumen.ru

По данным на начало февраля российские работодатели задолжали своим сотрудникам больше трёх миллиардов рублей. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на информацию Росстата.

В январе текущего года задолженность по зарплате выросла на 19 процентных пунктов в сравнении с прошлым месяцем, т.е. на 507 миллионов рублей.

В подавляющем большинстве случаев долги объясняются тем, что у организаций-должников нет денег для выплат зарплаты своим работникам.

 
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